Am Freitag hat in Australiens Urwald das Dschungelcamp 2018 eröffnet. Beim Privatsender RTL startete am Abend die zwölfte Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Bei der ersten Dschungelprüfung der 12. Staffel mussten alle zwölf mehr oder minder prominenten Camper die Schulbank drücken.

Acht Sterne haben die Kandidaten in der „Dschungelschule“ während des Unterrichts und in den Pausen erkämpft. Dafür mussten die Thronanwärter wie beispielsweise Daniele Negroni einen Straußenzeh, Natascha Ochsenknecht einen „Krokoriegel“ (Krokodilpenis) oder Tatjana Gsell zwei „Milchtitten“ eines Kuheuters, vertilgen.

Bei der 12. Staffel wird der Nachfolger von Marc Terenzi gesucht, der im vergangenen Jahr die Dschungelshow für sich entscheiden konnte. Am 3. Februar wird dann die Dschungelkrone zum zwölftenmal vergeben – dann wird sich zeigen wer auf den Musiker als „Dschungelkönigin“ oder „Dschungelkönig“ folgen wird.