Drei Super-Sechser knacken Lotto-Jackpot

Bei der Lotto-Ziehung am vergangenen Samstag haben gleich drei Super-Sechser (sechs richtige Lottozahlen plus Superzahl) den mit rund 7 Millionen Euro gefüllten Jackpot geknackt. Für jeden Volltreffer werden jeweils rund 2,3 Millionen Euro fällig. Zehn weitere Tipper erzielten einen „einfachen“ Lotto-Sechser und gewinnen jeweils rund 148.000 Euro in der zweiten Gewinnklasse.

Der Jackpot beim Spiel 77 blieb indes unberührt. An diesem Mittwoch werden nun in der obersten Gewinnklasse voraussichtlich rund 1 Million Euro erwartet. Bei der Zusatzlotterie Super 6 gibt es fünf Hauptgewinner die sich jeweils über 100.000 freuen können.