Drei neue Millionäre bei Lotto

Lotto-Jackpot ist weg – über 7,1 Millionen Euro gehen nach Brandenburg. Millionengewinne am ersten April-Wochenende auch in Bayern und NRW.

Der Jackpot wurde am Samstag bei Lotto 6 aus 49 geknackt. Mehr als 7,1 Millionen Euro wurden mit den sechs richtigen Lottozahlen plus passender Superzahl in Brandenburg gewonnen, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit. Zudem wurde bundesweit ein einfacher Sechser getippt. Für die „sechs Richtigen“ werden über 1,6 Millionen Euro nach Bayern überwiesen.

Auch im Spiel 77 wurde die Gewinnklasse 1 geknackt. Ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen (NRW) kann sich auf einen Gewinn in Höhe von 1.177.777 Euro freuen. In der Zusatzlotterie Super 6 gibt es vier Gewinner im höchsten Gewinnrang. Jeweils 100.000 Euro haben Tipper aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Berlin gewonnen.

Der Jackpot startet an diesem Mittwoch wieder von vorne. 1 Million Euro werden in der ersten Gewinnklasse erwartet. In der Zusatzlotterie werden im ersten Rang rund 300.000 Euro liegen.