Drei Buchhandlungen ausgezeichnet

Bei einer feierlichen Preisverleihung in Kassel wurden am gestrigen Mittwoch drei Buchhandlungen in Chemnitz, Köln und Berlin als beste Buchhandlungen Deutschlands ausgezeichnet. Die „Lessing und Kompanie“ aus Chemnitz, „Klaus Bittner“ aus Köln sowie „Krumulus“ aus Berlin erhielten den Deutschen Buchhandlungspreis und jeweils eine Prämie von 25.000 Euro.

Mit dem Deutschen Buchhandlungspreis werden kleinere, inhabergeführte Buchhandlungen mit Sitz in Deutschland ausgezeichnet. Der mit Preisgeldern in Höhe von 850.000 Euro dotierte Deutsche Buchhandlungspreis wird seit 2015 in drei Kategorien an Buchhandlungen verliehen, deren Jahresumsatz in den letzten drei Jahren unter einer Million Euro lag.

„Landauf, landab machen sich die vielen unabhängigen, inhabergeführten Buchhandlungen für die Lesekultur, aber auch für die literarische Vielfalt und die kulturelle Infrastruktur stark – sie sind wichtige Wegmarken unserer Kulturlandschaft Deutschland“, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters.