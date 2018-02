Dortmund und Stuttgart siegen

Borussia Dortmund hat am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach mit 1:0 gewonnen. BVB-Star Reus erzielte in der 32. Minute den einzigen Treffer in der Partie am Sonntagabend.

Mit dem Dreier kann sich der BVB mit nun 40 Punkten auf dem Konto zumindest vorläufig den zweiten Tabellenrang sichern. Der RB Leipzig kann mit einem Sieg am Montagabend bei Eintracht Frankfurt wieder an den Schwarz-Gelben vorbeiziehen. Gladbach steht nach der Niederlage auf Platz 10 mit 31 Punkten.

Bereits am Nachmittag gewann der VfB Stuttgart im Schwabenderby beim FC Augsburg ebenfalls mit 1:0. Gomez war der einzige Torschütze des Spiels in der 27. Minute. Augsburg ist nun mit 31 Punkten Tabellenachter. Die Stuttgarter belegen mit 27 Punkten Rang 13.