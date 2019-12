Borussia Dortmund und der RB Leipzig stehen im Achtelfinale der UEFA Champions League (CL). Die Leipziger sicherten sich den Einzug in die nächste Runde souverän als Gruppensieger, der BVB ist als Gruppenzweiter weiter.

In Gruppe G spielten die Sachsen in ihrem letzten Vorrundenspiel am Dienstagabend gegen Olympique Lyon im Groupama Stadium 2:2. Der BVB sicherte sich in Gruppe F durch ein 2:1 gegen Slavia Prag den Einzug in die K.o.-Runde der Königsklasse.