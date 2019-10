Am zweiten Spieltag in der Champions-League-Gruppenphase hat Borussia Dortmund bei Slavia Prag gewonnen. Der BVB erspielte am Abend einen 2:0-Auswärtssieg. Der 20-jährige Achraf Hakimi erzielte beide Tore für die Schwarz-Gelben.

Am Abend spielt noch RB Leipzig gegen Olympique Lyon. Bereits am gestrigen Dienstag hatte der FC Bayern München auswärts bei Tottenham mit 7:2 gewonnen. Bayer Leverkusen unterlag bei Juventus Turin mit 0:3.