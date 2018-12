Dortmund gewinnt Spitzenspiel gegen Gladbach

In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund das Spitzenspiel am 17. Spieltag knapp aber nicht unverdient gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 gewonnen. Das erste Tor des Spiels schoss der Dortmunder Jadon Sancho in der 42. Spielminute. Den Ausgleichstreffer erzielte Christoph Kramer in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte.

In der 54. Minute traf Marco Reus zum 2:1-Endstand für Schwarz-Gelb. Der BVB bleibt damit in dieser Saison daheim weiter ungeschlagen und geht nun als Tabellenerster mit beeindruckenden 42 Punkten in die Winterpause. Mönchengladbach folgt mit neun Punkten Rückstand auf Platz zwei der Tabelle.