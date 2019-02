Dortmund besiegt Leverkusen

Am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen mit 3:2 gewonnen. Dank des Dreiers am Sonntagabend bleibt der BVB Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger und Rekordmeister FC Bayern München.

Bereits im ersten Sonntagsspiel hatte am Nachmittag Eintracht Frankfurt 3:0 bei Hannover 96 gewonnen. Die Frankfurter rücken damit in der Tabelle vorerst auf den sechsten Platz vor. Am Montagabend wird mit dem Spiel Leipzig gegen Hoffenheim der 23. Spieltag abgeschlossen.