Doppel-Jackpot im Lotto am Mittwoch, 23.05.2018

Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch, 23.05.2018, wartet der Klassiker Lotto 6aus49 mit einem Doppel-Jackpot auf. Mit rund 8 Millionen Euro ist die erste Gewinnklasse gefüllt, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit. Rund 3 Millionen Euro warten in der zweiten Gewinnklasse auf die richtigen Lottozahlen.

4 Millionen Euro im Spiel 77-Jackpot

Auch im Spiel 77 gab es am vergangenen Wochenende keinen Treffer in der obersten Gewinnklasse. Bundesweit verzeichnete kein Spielteilnehmer die passende siebenstellige Gewinnzahl. Bei der Mittwochs-Ausspielung ist der Jackpot der Zusatzlotterie mit rund 4 Millionen Euro gefüllt.