Doppel-Jackpot im Lotto am Mittwoch

Bei der nächsten Lotto-Ziehung am Mittwoch, 28.11.2018, wartet der Klassiker 6 aus 49 mit einem Doppel-Jackpot auf. Mit rund 12 Millionen Euro ist die erste Gewinnklasse gefüllt, rund 3 Millionen Euro liegen in der zweiten Gewinnklasse.

Bei der Mittwochsziehung gab es bundesweit keinen Volltreffer, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit. Kein Lottospieler verzeichnete die sechs richtigen Lottozahlen, sodass die Superzahl für den obersten Gewinnrang ohne Bedeutung blieb. Erst in der dritten Gewinnklasse (Fünf Richtige mit Superzahl) fielen am vergangenen Wochenende Treffer an: Gewonnen wurde 39 Mal jeweils 22.127,70 Euro.

Spiel 77-Jackpot geknackt

Im Spiel 77 gab es hingegen am Samstag in der höchste Gewinnklasse bundesweit einen Hauptgewinner – und der ist jetzt Lotto-Millionär. Die passende siebenstellige Gewinnzahl in der Zusatzlotterie bringt exakt 2.477.777 Euro nach Rheinland-Pfalz. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch (28. November) startet der erste Rang wieder mit 300.000 Euro von vorne.

Beim Spiel Super 6 hat es fünf Volltreffer gegeben. Jeweils 100.000 Euro gibt es für die sechs richtigen Endziffern. Gewonnen wurde in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen (2) und Sachsen.