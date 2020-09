Donnerstag bundesweiter Probealarm

Probealarm am Donnerstag – am 10.09.2020 findet erstmals bundesweiter Warntag statt.



Morgen ist es soweit: Am Donnerstag, den 10. September 2020, findet um 11 Uhr der erste bundesweite Warntag seit der Wiedervereinigung statt. Dazu wird in ganz Deutschland über Sirenen, Fernseh- und Radioprogramme, Werbetafeln und die Warn-App NINA ein Probealarm ausgelöst.



Über die Webseite „bundesweiter-warntag.de“ werden weitere Informationen über den bundesweiten Warntag angeboten. Die Website erklärt auch, in welchen Fällen und auf welchen Wegen die Bevölkerung in Deutschland gewarnt wird.