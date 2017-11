Doch noch Chancen für Jamaika?

Nach dem Scheitern der Sondierungen für ein schwarz-gelb-grünes Bündnis hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier alle Parteien dazu aufgerufen sich um eine Regierungsbildung zu bemühen – auch die SPD. Die Sozialdemokraten bekräftigten allerdings, dass sie für eine „GroKo“ nicht zur Verfügung stehen. Steinmeier will heute nun in Gesprächen mit FDP und Grünen ausloten, ob es noch Chancen für eine Jamaika-Koalition gibt.

Kanzlerin Angela Merkel denkt indes nicht an einen Rückzug und kündigte in mehreren Interviews an, sie wolle erneut als Spitzenkandidatin der Union antreten, wenn es zu Neuwahlen kommt. Die Kanzlerin bleibt zunächst geschäftsführend im Amt.

Nach einem ZDF-Politbarometer Extra bedauern gut zwei Drittel der Deutschen das Scheitern der Jamaika-Gespräche. Neuwahlen bekommen die meisten Zustimmung – jeder Zweite wäre dafür. Eine große Koalition finden knapp 50 Prozent, eine Minderheitsregierung finden nur 30 Prozent der Befragten gut.