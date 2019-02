DLRG: Mindestens 504 Menschen ertrunken

Mindestens 504 Menschen haben im vergangenen Jahr in Deutschland bei Badeunfällen ihr Leben verloren. Das seien rund ein Fünftel mehr als im Jahr davor gewesen, teilte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) mit. 407 Badetote waren davon männlich, 92 weiblich.

Die meisten Todesfälle ereigneten sich nach DLRG-Angaben an den ungesicherten Badestellen, vor allem im Binnenland. Dort kamen 435 Menschen ums Leben, das entspricht etwa 86 Prozent der Gesamtzahl. 161 starben in Flüssen, 233 in Seen und Teichen. In Schwimmbädern fanden mit 29 Badegästen vergleichsweise wenige den nassen Tod, so die Wasserrettungsorganisation.

Wie in den Vorjahren ertranken die meisten Menschen in Bayern. Im Freistaat kamen 89 Personen ums Leben. Auf Rang zwei liegt Nordrhein-Westfalen mit 63, gefolgt von Niedersachsen (61) und Baden-Württemberg (62) sowie Hessen (36) und Mecklenburg-Vorpommern (31).