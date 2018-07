Der Serbe Novak Djokovic hat das Tennis-Finale der Herren in Wimbledon gewonnen. Er siegte am Sonntag gegen den Südafrikaner Kevin Anderson in drei Sätzen mit 6:2, 6:2 und 7:6. Für Djokovic ist es der vierte Titel in Wimbledon nach 2011, 2014 und 2015.

Insgesamt hat Djokovic in seiner Karriere nun bereits 13 Grand-Slam-Titel eingefahren – zuletzt gewann er vor zwei Jahren die French Open. Am Vortag hatte Angelique Kerber das Damen-Finale gegen Serena Williams gewonnen.