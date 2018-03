DJ Moby rät Trump zur Glatze

Der US-Musiker und DJ Moby (52) hat einen Ratschlag für Präsident Donald Trump (71) unter Männern mit schütterem Haar. Sein Tipp an Trump: «Mach dir ’ne Glatze! Ich trage meine schon seit

24 Jahren», sagte Moby («Why Does My Heart Feel So Bad?») der «Berliner Zeitung» vom Freitag. «Glatzköpfigkeit ist nicht sein Problem. Wenn alternde Männer versuchen, diese zu verbergen, dann ist es ein Problem!»

Trump hatte erst in der vergangenen Woche eine Rede wegen seiner kahlen Stelle an seinem Hinterkopf unterbrochen. Als er sich selbst auf den in der Halle aufgebauten Bildschirmen sah, sagte

Trump: «Ich versuche bis zum Umfallen, diese kahle Stelle zu verstecken, Leute, ich arbeite hart dafür.»