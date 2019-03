Poptitan Dieter Bohlen spielt nach 16 Jahren Konzertpause in Deutschland wieder live mit Band in Berlin. „Alle Follower haben es sich gewünscht: Nach 16 Jahren werde ich mein erstes und einziges OpenAir Konzert machen. In der Zitadelle Berlin am 31.8.19. Die ersten Tickets gibt es ab Mittwoch“, schreibt der 65-Jährige auf Instagram.