Diesen Mittwoch 18 Mio. € im Lotto Jackpot

Bei der Lotto-Ziehung an diesem Mittwoch, 31.07.2019, können die richtigen Lottozahlen bis zu 18 Millionen Euro bringen. Der Grund dafür, dass bei der letzten Mittwochs-Ausspielung im Juli so viel in der obersten Gewinnklasse bei Lotto 6 aus 49 abgeräumt werden kann ist einfach: Acht Mal in Folge wurde der Jackpot nicht geknackt.

Bei der Spielrunde am vergangenen Wochenende verpassten drei Tipper nur knapp den Hauptgewinn. Wie Lotto Deutschland mitteilte haben Tipper aus Thüringen (2) und dem Saarland mit einem einfachen Sechser den zweiten Rang geknackt und jeweils knapp 584.000 Euro gewonnen.

Beim Spiel 77 wurde der Jackpot indes abgeräumt. Ein Glückspilz aus Hamburg kann sich dank sieben richtiger Gewinnzahlen bei der Zusatzlotterie über exakt 1.177.777 Euro freuen.