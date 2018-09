Diesel-Streit: Bis zu 10.000 Euro Tauschprämie?

Bei den Gesprächen über Umtauschprämien alter Dieselfahrzeuge haben sich Politik und Autoindustrie in großen Teilen offenbar verständigt. Demnach haben die Hersteller Umtauschprämien von 3.000 bis 10.000 Euro angeboten, berichtet die „Bild am Sonntag“. Dafür können die Kunden ihre alten Diesel mit den Abgasnormen Euro 4 und 5 gegen moderne Diesel oder Benziner eintauchen, entweder als Neu- oder Gebrauchtwagen, so die Zeitung.

Die Marken des VW-Konzerns (u.a. VW, Audi, Porsche) zahlten zwischen 4.000 und 10.000 Euro. Dabei hängt die Höhe der Prämie davon ab, welchen Wert das Fahrzeug hat, das der Kunde statt des alten Diesels erwerben möchte, so die Zeitung. Das Umtauschprogramm wird aber voraussichtlich nur für 14 Städte und deren Umland gelten, bei denen das Umweltbundesamt eine Stickoxidbelastung von mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen hat, berichtet die Zeitung weiter.

Dazu zählen München, Stuttgart, Köln, Reutlingen, Düren, Hamburg, Limburg an der Lahn, Düsseldorf, Kiel, Heilbronn, Backnang, Darmstadt, Bochum und Ludwigsburg, so die Zeitung. Demnach werden Dieselfahrer aus Berlin oder Frankfurt am Main keinen Anspruch auf diese Sonderkonditionen haben, schreibt das Blatt.