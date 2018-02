Diesel-Fahrverbote zur Luftreinhaltung sind generell zulässig

Diesel-Fahrverbote zur Luftreinhaltung sind rechtens: Städte in Deutschland können prinzipiell Fahrverbote für Diesel-Autos verhängen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in einem Grundsatz-Urteil (BVerwG 7 C 26.16 – Urteil vom 27. Februar 2018) entschieden. Allerdings müssten die beklagten Städte Düsseldorf und Stuttgart bei der Prüfung von Verkehrsverboten für Diesel-Kraftfahrzeuge gerichtliche Maßgaben insbesondere zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit beachten, heißt es weiter.

Gleichzeitig verlangt das Gericht, dass die Kommunen Übergangsfristen schaffen und Ausnahmen wie beispielsweise für Handwerker oder bestimmte Anwohnergruppen ermöglichen. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die das Urteil begrüßt. „Ein wichtiger Tag für saubere Luft in Deutschland. Das ist eine schallende Ohrfeige für die Bundesregierung, die seit Jahren eine bundesweite Regelung verweigert“, schreibt die DUH auf ihrer Webseite.

Hauptsächlich ging es um die Frage, ob Städte Verbote nach geltendem Recht eigenmächtig anordnen können oder ob es bundeseinheitliche Regeln geben muss, um Schadstoff-Grenzwerte einzuhalten. „Die StVO ermöglicht die Beschilderung sowohl zonaler als auch streckenbezogener Verkehrsverbote für Diesel-Kraftfahrzeuge. Der Vollzug solcher Verbote ist zwar gegenüber einer „Plakettenregelung“ deutlich erschwert. Dies führt allerdings nicht zur Rechtswidrigkeit der Regelung“, heißt es in der Entscheidung.