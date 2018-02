Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Entscheidung zu Diesel-Fahrverboten in Städten vertagt. Die Beratungen über die Rechtmäßigkeit solcher Verbote dauern noch bis nächste Woche an. Das Urteil soll nun am kommenden Dienstag, den 27. Februar 2018, verkündet werden.

Eine Mehrheit (53 Prozent) der Deutschen ist laut „ZDF-Politbarometer“ gegen ein Fahrverbot der Diesel-Fahrzeuge die die Grenzwerte bei Luftschadstoffen überschreiten. 43 Prozent sind dafür.