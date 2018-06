Die Wohnkompanie Nord schließt Joint Venture mit i Live

Der Immobilienentwickler DIE WOHNKOMPANIE Nord und der Entwickler sowie Betreiber von Mikroappartements, i Live, haben sich in der Projektgesellschaft i Live EXPO Campus GmbH zu einem Joint Venture zusammengeschlossen. Ziel der Projektgesellschaft ist, den ehemaligen niederländischen Pavillon der EXPO 2000 zu revitalisieren und mit neuen innovativen Nutzungen in die Zukunft zu überführen.

Es wird ein digitaler Campus für Coworking Spaces sowie weiteren Nutzungs- und Präsentationsmöglichkeiten für Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Start-ups und andere kluge Köpfe geschaffen. Mit der Anbindung an ein neues Gebäude mit rund 400 Mikroappartements für Studenten, Young Professionals und Dozenten wird auf dem neuen Campus eine Symbiose aus Leben, Arbeit, Bildung, Weiterbildung, digitales Lernen sowie Sport- und Freizeitaktivitäten stattfinden können.

Die i Live Expo Campus GmbH hat sich zur Aufgabe gemacht, den Pavillon wieder zu einem Wahrzeichen mit nationaler und internationaler Bedeutung zu entwickeln, das ehemalige Expo-Gelände mit Mikroappartements aufzuwerten und der Landeshauptstadt Hannover zu einem einzigartigen Standortfaktor zu verhelfen.

Amos Engelhardt, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter i Live: „Das Projekt EXPO Campus sucht unseres Erachtens seines Gleichen. Wir freuen uns auf die Entwicklung des Projektes zusammen mit den Entwicklungsprofis von DIE WOHNKOMANIE Nord“.

Ralph Müller, geschäftsführender Gesellschafter DIE WOHNKOMPANIE Nord GmbH: „Wir freuen uns, dass wir mit i Live einen der führenden Entwickler und Betreiber von Mikroappartements für das Projekt als Partner gewinnen konnten. So kann von Beginn an das Know-how von i Live in die Planungen eingebunden werden“.