Die Toten Hosen vor Kelly Family

Die deutsche Musikgruppe Die Toten Hosen sind mit ihrem Livealbum „Alles ohne Strom“ neu auf Platz eins der Album-Charts. Das teilte die GfK am Donnerstag mit. Es ist die mittlerweile elfte Nummer-eins-Platte der Band aus Düsseldorf.

Das Album „25 Years Later“ der Kelly Family kommt auf Platz zwei, der Schlagersänger Matthias Reim („MR20“) komplettiert das Podium.

In den Single-Charts rückt die australische Singer-Songwriterin Tones And I mit „Dance Monkey“ wieder an die Spitze. Dahinter folgt der deutsche Rapper Apache 207 mit den Titeln „Roller“ sowie „Wieso tust Du dir das an?“. Insgesamt hat Apache 207 aktuell fünf Tracks in den Top 20.