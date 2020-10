In der Nacht zum Sonntag (25. Oktober 2020) wird wieder einmal an der Uhr gedreht. An diesem Wochenende gibt es eine Zeitumstellung – dann endet die Sommerzeit.

Am Sonntagmorgen werden die Zeiger um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgedreht. Dann gilt wieder in Europa die Normalzeit. Für Langschläfer gibt es dann eine Stunde mehr Schlaf.