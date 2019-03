Die Lottozahlen vom Mittwoch, 6. März

In der Mittwochs-Ausspielung, den 06.03.2019, von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto– und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Die 6aus49-Lottozahlen lauten 1, 9, 35, 37, 43, 46, die Superzahl ist die 5. Die Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 6598829. Im Spiel „Super 6“ wurde die Gewinnzahl 856051 gezogen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Heute 8 Millionen Euro in zwei Jackpots. Bei 6 aus 49 gibt es in der höchsten Klasse 1 Million Euro zu gewinnen. Beim Spiel 77 können mit der richtigen Gewinnzahl satte 7 Millionen Euro abgeräumt werden. Gewinnquoten gibt es wie üblich am Donnerstagvormittag.