Die Halbfinalisten im DFB-Pokal

… stehen fest – auch Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen haben den Sprung ins Halbfinale im DFB-Pokal geschafft.

Bayer hat am Mittwochabend Union Berlin mit einem 3:1-Sieg aus dem Pokal geworfen. Frankfurt ist dank eines 2:0 gegen den SV Werder Bremen in die Runde der letzten Vier eingezogen.

Bereits am Dienstag hatte „Pokal-Schreck“ 1. FC Saarbrücken das Halbfinal-Ticket gelöst. Rekord-Pokalsieger FC Bayern München komplettiert das Pokal-Halbfinale.

Jetzt wird es an diesem Wochenende spannend. Am Sonntag 8. März findet am Abend die Auslosung zum Halbfinale statt. Die Halbfinalisten werden dann am 21. und 22. April um die Final-Teilnahme am 23. Mai in Berlin spielen.