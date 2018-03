Die 6 aus 49 Lottozahlen, Samstag, 17. März 2018

Die Lottozahlen vom Lotto am Samstag, den 17.03.2018 lauten 1, 7, 17, 22, 29, 46, die Superzahl ist die 7. Die „Spiel 77“-Gewinnzahl lautet 1035933. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 765159 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Wie Lotto News berichtet winken heute für sechs richtige Lottozahlen plus passender Superzahl bis zu 11 Millionen Euro. Beim Spiel 77 beginnt heute eine neue Jackpot-Runde – etwa eine Million Euro sind bei der Zusatzlotterie in der ersten Klasse zu gewinnen. Lottoquoten gibt´s wie immer am Montag.