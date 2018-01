DHB-Team siegt gegen Tschechien

Deutschland gewinnt bei Handball-EM gegen Tschechien und wahrt Halbfinal-Chance: Deutschlands Handballer sind bei der Europameisterschaft in Kroatien mit einem Sieg in die Spiele der Hauptrunde gestartet. Das DHB-Team siegte am Freitagabend gegen Tschechien mit 22:19 und wahrte damit die Chance auf den Halbfinaleinzug. Am Sonntag treffen die deutschen Hanballer auf das Team aus Dänemark.

Wo kann ich die Handball-EM 2018 live sehen?

Die Spiele des DHB-Teams werden live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von ARD und ZDF (auch online im Live-Stream) übertragen. Sollte der Titelverteidiger frühzeitig ausscheiden, werden keine weiteren EM-Spiele übertragen.