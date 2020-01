DHB-Team erreicht EM-Hauptrunde

Deutschlands Handballer haben die Hauptrunde der EM 2020 erreicht. Das DHB-Team hat ihr drittes Match in der Vorrunde in Gruppe C gegen Debütant Lettland knapp gewonnen.

Das Team von Bundestrainer Christian Prokop siegte am Montagabend in Trondheim gegen die lettische Auswahl mit 28:27. Damit geht die DHB-Auswahl als Gruppenzweiter, hinter Spanien in die Hauptrunde.

An diesem Donnerstag geht es nun in der Hauptrunden-Gruppe I in Wien für die deutschen Handballer gegen Weißrussland weiter. Am Samstag muss das DHB-Team gegen Kroatien ran.