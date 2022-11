Deutschlands Handball-Frauen ist mit einem Sieg in die Europameisterschaft gestartet. Die DHB-Auswahl gewann ihr erstes Vorrundenspiel in der Gruppe D gegen Polen mit 25 zu 23. Am Montagabend (18 Uhr) bestreiten die DHB-Frauen ihr zweites Spiel gegen die Handballerinnen aus Montenegro.