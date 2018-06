DFB-Test heute gegen Österreich

Deutschland gegen Österreich am Abend in Klagenfurt: Letzter DFB-Test vor Nominierung des 23-Mann-Kaders für WM in Russland.

Heute vorletztes Testspiel für die Deutsche Fußballnationalmannschaft vor der WM in Russland. Am Samstagabend trifft das Team von Jogi Löw in Klagenfurt auf Österreich. Für einige Kicker ist es die letzte Gelegenheit sich für das Turnier zu empfehlen, denn bis Montag muss der Bundestrainer noch vier Spieler aussortieren. Den 23-Mann-Kader muss der DFB am Montagmittag benennen.

Im Tor im Wörtherseestadion soll Manuel Neuer am Abend sein Comeback geben. Nicht dabei Mats Hummels, Thomas Müller, Jerome Boateng und Toni Kroos – diesen Spieler hat Löw Schonung verordnet. Das ZDF überträgt das Spiel live ab 17.25 Uhr. Anpfiff des Spiels ist um 18 Uhr.