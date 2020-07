DFB-Elf absolviert im Herbst 2020 Testspiele gegen die Türkei und Tschechien.

Der Spielplan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für das Kalenderjahr 2020 ist komplett.

Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat sich mit den Nationalverbänden der Türkei und der Tschechischen Republik auf die Durchführung von Länderspielen verständigt.

Die DFB-Elf trifft demnach am 7. Oktober in Köln auf die Türkei und am 11. November in Leipzig auf die Tschechische Republik.