DFB-Team verabschiedet sich mit Remis aus Liga A

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im letzten Spiel der Gruppe 1 der Liga A in der Nations League gegen die Niederlande 2:2-Remis gespielt. Werner und Sane trafen in der ersten Hälfte vor rund 42.000 Zuschauern in Gelsenkirchen für das DFB-Team. Promes und van Dijk erzielten die Tore für Oranje kurz vor Ende der zweiten Halbzeit.

Die DFB-Elf stand bereits vor dem Spiel gegen die Niederlande als Absteiger in Liga B fest. Nach der Schweiz, England und Portugal haben sich die Niederländer mit dem Unentschieden noch das Halbfinal-Ticket für das Final Four der Nations League im Sommer kommenden Jahres gesichert.