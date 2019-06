In der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft hat die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Weißrussland am Samstag mit 2:0 gewonnen. In Borissow trafen Leroy Sané in der 12. Minute und Marco Reus in der 63. Minute für das DFB-Team.

Die DFB-Auswahl siegte sicher und dominierte klar. Am Dienstag (11. Juni) geht es für das DFB-Team in der Gruppe C der EM-Qualifikation weiter. Deutschland empfängt in Mainz die Kicker aus Estland.