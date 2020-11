Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Mittwochabend ein Testspiel gegen Tschechien gewonnen.

Das DFB-Team siegte in Leipzig knapp mit 1:0. Das Tor des Abends erzielte Luca Waldschmidt nach gut einer Viertelstunde.

An diesem Samstag kickt die DFB-Elf in der Nations League in Leipzig gegen die Ukraine, drei Tage später in Sevilla gegen Spanien.