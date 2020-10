DFB-Team: Löw nominiert 29 Spieler

Bundestrainer Joachim Löw nominiert 29-köpfigen Kader – darunter mit Mahmoud Dahoud und Jonas Hofmann zwei Neulinge im DFB-Team.

Mit 26 Feldspielern und drei Torhütern geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die drei bevorstehenden Länderspiele im Oktober.

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry (alle FC Bayern München) gehören dann ebenso wieder zum Kader wie Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg von RB Leipzig.

Dahoud und Hofmann erstmals nominiert

Zum ersten Mal nominiert sind Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund und Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach. Verletzungsbedingt fehlen werden dagegen Thilo Kehrer, Leroy Sané (FC Bayern München) und Marc-André ter Stegen (FC Barcelona).

Aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus wird sich Ilkay Gündogan (Manchester City) bei seinem Klub weiter auskurieren und fällt für die Länderspiele aus.

Drei Länderspiele in erster Oktober-Hälfte

Die DFB-Elf absolviert zunächst am 7. Oktober (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Köln ein Länderspiel gegen die Türkei, ehe zwei Nations-League-Begegnungen folgen.

Am 10. Oktober (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) gastiert das DFB-Team in der Ukraine, am 13. Oktober (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) kommt es erneut in Köln zum Duell mit der Schweiz.