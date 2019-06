DFB-Team: Leno sagt ab, Ulreich rückt nach

Torhüter Sven Ulreich vom FC Bayern München ist erstmals in den Kreis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf seiner Webseite mitteilte, rutscht der Bayern-Keeper vor den beiden EM-Qualifikationsspielen in Weißrussland (8.Juni) und gegen Estland (11.Juni) für Bernd Leno (FC Arsenal) in den Kader.

Leno steht für die beiden Quali-Spiele des DFB-Teams aufgrund einer Verletzung nicht zur Verfügung. Der Torwart des FC Arsenal plagt sich schon seit mehreren Wochen mit einer Bänderverletzung im Daumen herum, weshalb er nun für die Länderspiele absagen musste, schreibt der DFB weiter.