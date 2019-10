DFB-Team gewinnt in Estland

In der Fußball-EM-Qualifikation hat die deutsche Fußballnationalmannschaft am Sonntag gegen Estland gewonnen. Das DFB-Team siegte in Tallinn vor rund 12.000 Zuschauern in Unterzahl souverän mit 3:0. Tore gab es beim Arbeitssieg der DFB-Kicker erst in der zweiten Hälfte zu bestaunen.

Die Tore für die DFB-Auswahl erzielten Gündogan in der 52. und 57. Minute sowie Werner in der 71. Minute. Gut eineinviertel Stunden spielte Deutschland mit nur zehn Mann, da Can bereits in der 14. Minute wegen einer Notbremse Rot sah.