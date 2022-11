DFB-Team gegen Spanien endet 1 zu 1-Remis

Bei der Fußball-WM in Katar hat das DFB-Team am Sonntag seine Achtelfinal-Chance gegen Spanien gewahrt. Das DFB-Team spielte gegen Spanien 1 zu 1 Remis und kann damit noch weiter auf den Einzug in die K.o.-Runde hoffen.

In Gruppe E ist die DFB-Elf nach zwei Spielen Letzter mit einem Punkt. Spanien führt mit vier Punkten die Gruppe an, dahinter folgen Japan und Costa Rica mit je drei Punkten.

Mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel am Donnerstag gegen Costa Rica ist noch der Einzug der deutschen Kicker ins Achtelfinale möglich. Das Flick-Team benötigt allerdings Schützenhilfe von Spanien, dass gegen Japan spielt.

Weitere Ergebnisse vom Sonntag: Costa Rica düpiert Japan mit 1 zu 0. Belgien wurde von Marokko mit 0 zu 2 entzaubert. Kroatien gegen Kanada endete mit 4 zu 1.