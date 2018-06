DFB-Team gegen Österreich schwach

Im vorletzten Test vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat die Deutsche Fußballnationalmannschaft eine Niederlage gegen Österreich kassiert. Am Samstagabend unterlag das DFB-Team von Bundestrainer von Joachim Löw gegen die österreichische Auswahl in Klagenfurt mit 1:2. Mesut Özil erzielte in der 11. Minute den einzigen Treffer für die DFB-Elf. Martin Hinteregger (53. Minute) und Alessandro Schöpf (69. Minute) waren die Torschützen für die Österreicher.

Wegen Starkregens war die Partie mit über eineinhalb Stunden Verspätung angepfiffen worden und stand zwischenzeitlich vor der Absage. Als es dann los ging, legte das DFB-Team bis zum Pausentee noch eine ordentliche Leistung hin. In Halbzeit zwei offenbarte der Weltmeister dann viele Schwächen. Einziger Lichtblick über die gesamte Spielzeit war der monatelang verletzt ausgefallene Torhüter Manuel Neuer, der sich bei seinem Comeback in guter Form präsentierte. Am Sonntagabend soll die endgültige Entscheidung fallen, ob Manuel Neuer als Nummer eins zur WM nach Russland mitkommt.

„Das Spiel hat insgesamt für mich wichtige Erkenntnisse gebracht. Es gibt einige Punkte die wir mitnehmen und an denen wir arbeiten müssen. Wenn wir so spielen, haben wir keine sehr großen Chancen, dass ist auch klar. Weil: Das Spielfeld war offen, viele Ballverluste, wenig Ordnung, wenig Abschlußmöglichkeiten. Die entscheidenden Läufe in die Tiefe, der Abschluss hat irgendwie alles gefehlt. Vor allem am 16er Bälle verloren, viel Raum für den Gegner, in Konter gelaufen. Da gibt es eine ganze Menge aufzuarbeiten“, sagte ein sichtlich angefressener Bundestrainer nach dem Spiel in einem ZDF-Interview.

Aber: „Wir lassen uns deshalb nicht verrückt machen und behalten die Ruhe. Insgesamt müssen wir allerdings einige Dinge klar verbessern in den nächsten 14 Tagen. Das werden wir tun und das ist uns immer gelungen und dass wird auch diesmal so sein“, so Löw weiter.