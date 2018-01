DFB-Team gegen Niederlande, Frankreich

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der im Herbst zum ersten Mal ausgetragenen UEFA-Nations-League auf Frankreich und die Niederlande. Das ergab die Auslosung in Lausanne für den neuen UEFA-Team-Wettbewerb. Das DFB-Team von Bundestrainer Löw tritt in der obersten Liga A von September bis November in Gruppe 1 in Hin- und Rückspiel gegen jeden Kontrahenten an.

Auftakt in der Hammergruppe ist für den Weltmeister ein Heimspiel gegen Frankreich am 6. September 2018. Der Gruppensieger qualifiziert sich für die Finalrunde vom 5. bis 9. Juni 2019. Der Gruppenletzte steigt in Liga B ab.

In Gruppe 2 der Liga A wurden Belgien, Schweiz und Island gelost. In Gruppe 3 bekommt es Europameister Portugal mit Italien und Polen zu tun. In Gruppe 4 spielen Spanien, England und Kroatien um den Gruppensieg.

Die Gruppen der Nations League-Liga B bis D nachstehend im Überblick. Die Gruppenersten steigen auf, Gruppen-Letzte steigen ab.: