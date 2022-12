DFB-Team bei Fußball-WM in Katar nicht mehr dabei

Das DFB-Team hat bei der WM in Katar das Achtelfinale nicht erreicht, bleibt damit wie bereits 2018 in der Gruppenphase hängen, und tritt nun am Freitag die Heimreise an.



Dem DFB-Team genügte am Donnerstag in Gruppe E ein 4 zu 2 -Sieg im letzten Vorrundenspiel gegen Costa Rica nicht, um sich noch für die K.o.-Runde zu qualifizieren.



Im Parallelspiel gewann Japan gegen Spanien und sicherte sich in der Gruppe E den ersten Platz vor der spanischen Elf. Die DFB-Elf wurde Dritter, Costa Rica Gruppenletzter.