DFB-Pokal: Viertelfinalisten stehen fest

Der FC Bayern München steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Münchner siegten am Mittwochabend bei Hertha BSC Berlin nach Verlängerung mit 3:2.

Auch der FC Schalke 04 schaffte nach einem klaren 4:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf den Einzug ins Viertelfinale, ebenso wie Leipzig und der FC Ausgsburg. Die Sachsen siegten gegen Wolfsburg mit 1:0. Die Augsburger kamen ebenfalls mit einem 1:0 gegen Holstein Kiel weiter.

Bereits am Dienstag schafften der Hamburger SV, Heidenheim, Bremen und Paderborn den Einzug in die Runde der besten acht Teams. Die Viertelfinal-Spiele werden am 2. und 3. April ausgetragen.