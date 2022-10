DFB-Pokal: Titelverteidiger Leipzig weiter

Im Wettbewerb des DFB-Pokals hat Titelverteidiger RB Leipzig das Achtelfinale erreicht. Die Sachsen besiegten in der 2. Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten Hamburger SV souverän mit 4 zu 0.



Weitere Ergebnisse von den Dienstagspartien: Lübeck unterliegt Mainz mit 0 zu 3, Nürnberg siegt in Mannheim mit 1 zu 0 und Frankfurt gewinnt bei den Kickers in Stuttgart mit 2 zu 0.