DFB-Pokal: Sechs Bundesligisten weiter

Mit Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Bayer Leverkusen und Mainz 05 stehen bereits sechs Bundesligisten im Achtelfinale des DFB-Pokals. Auch Zweitligist FC Ingolstadt und Drittligist SC Paderborn haben am Dienstag den Sprung in die nächste Pokalrunde geschafft.

Am Mittwoch folgt Teil zwei der zweiten Runde im DFB-Pokal. Acht Partien stehen auf dem Programm. Im Topspiel empfängt am Abend RB Leipzig den FC Bayern München. Das Spiel wird live im Ersten übertragen.

Stefan Effenberg lost an diesem Sonntag um 18 Uhr in der ARD-Sportschau die Achtelfinalbegegnungen aus, die am 19. und 20. Dezember gespielt werden.