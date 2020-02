DFB-Pokal: Schalke erwartet Bayern

Die Viertelfinal-Paarungen im DFB-Pokal wurden am Sonntag ausgelost. Der FC Schalke 04 erwartet den FC Bayern München. Das hat die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ergeben.

Außerdem wurden folgende Begegnungen gelost: Bayer 04 Leverkusen empfängt den 1. FC Union Berlin, Eintracht Frankfurt spielt gegen Werder Bremen und der 1. FC Saarbrücken muss gegen Fortuna Düsseldorf ran.

Die Viertelfinal-Spiele im DFB-Pokal werden am 3. und 4. März ausgespielt. Die Halbfinals folgen am 21. und 22. April, das Finale ist wie immer in Berlin, am 23. Mai 2020.