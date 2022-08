Startseite » Schlagzeilen » DFB-Pokal: Leipzig souverän in zweiter Runde Sport DFB-Pokal: Leipzig souverän in zweiter Runde

Fußball-Bundesligist RB Leipzig zieht in zweite Runde des DFB-Pokals ein. Die Leipziger besiegten in der heimischen Arena den Viertligisten Teutonia Ottensen am Dienstagabend hoch mit 8 zu 0.