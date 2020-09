DFB-Pokal: Hertha schon raus

Pleite für Fußball-Bundesligist Hertha BSC Berlin in Runde 1 im DFB-Pokal, Mainz zieht in Runde zwei ein.



Die Berliner haben in der ersten Runde beim Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig am Freitag mit 4:5 verloren und sind damit aus dem Wettbewerb bereits raus.



Im zweiten Spiel am Freitagabend hat Erstligist FSV Mainz 05 beim Viertligisten TSV Havelse mit 5:1 gewonnen und somit den Einzug in die zweite Pokal-Runde geschafft.