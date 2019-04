DFB-Pokal – Halbfinale: SV Werder Bremen gegen FC Bayern München

Im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund wurden am Sonntag die Halbfinal-Begegnungen im DFB-Pokal ausgelost. Rekord-Pokalsieger FC Bayern München muss in der Runde der besten Vier beim SV Werder Bremen antreten. Im zweiten Semifinale empfängt Zweitligist Hamburger SV den RB Leipzig.

Die Halbfinal-Begegnungen finden noch in diesem Monat, am 23. und 24. April statt. Das Finale wird am 25. Mai im Berliner Olympiastadion angepfiffen. Bei allen drei Partien werden Deutschlands Fußballfans „in der ersten Reihe sitzen“. Alle drei Spiele werden live im Ersten übertragen.