DFB-Pokal: Gina Lückenkemper lost 2. Runde aus

Leichtathletin Gina Lückenkemper wird die Begegnungen der zweiten Runde des DFB-Pokals auslosen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, wird die 21-jährige Sprinterin die Losfee bei der Ziehung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund sein. Die Auslosung wird ab 18 Uhr in der ARD-Sportschau übertragen.

32 Teams befinden sich in den beiden Lostöpfen. Im ersten Lostopf befinden sich alle Profimannschaften der Bundesliga und 2. Bundesliga. Der zweite Lostopf beinhaltet alle Teams ab der 3. Liga. Ab dem Achtelfinale werden alle Kugeln aus einem Topf gezogen.

Die zweite Pokalrunde wird in gut acht Wochen ausgetragen. Am 30. und 31. Oktober finden jeweils vier Spiele um 18.30 Uhr und vier Partien um 20.45 Uhr statt.